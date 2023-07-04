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2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

Acele kilo vermek istiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. 2 günde 4 kilo vermenizi sağlayacak düz karın diyetini sizler için derledik. Kadınlarda daha çok görülen göbek yağları oldukça inatçı olsa da uygulayacağınız bu detoks sayesinde yağlarınızı cayır cayır yakabilirsiniz. İşte 2 günde göbeğinizi dümdüz yapacak o besin...

takvim.com.tr
04.07.2023 18:03 - Son Güncelleme: 04.07.2023 18:03
2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

2 günde 4 kilo verdiren bu diyetle göbek yağlarınızı hızlıca eritebilirsiniz. Düğün, tatil gibi birçok planı olanlar kolay kilo verme yöntemleri için araştırmalara başladı.İşte 2 gün içerisinde dümdüz bir karına sahip olmanızı sağlaycak diyet...

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2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

2 GÜNDE DÜMDÜZ KARIN DETOKSU

Detoks toksinlerden arınma anlamına gelmektedir. Detoks yaparken en önemli detay su içmektir. Su; çay, ayran, soda değildir. Öğünlerden önce su içmek bu işin sırrı.

2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

1.Gün

KAHVALTI

7 adet zeytin

Domates – salatalık – yeşillik

1 emek kaşığı lor peynir (vegan peynir)

2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

ARA ÖĞÜN

2 adet salatalık

10 adet çiğ fındık

1 şişe maden suyu

2 günde 4 kilo verdiren düz karın diyeti! Göbek yağını kıyma makinesi gibi parçalıyor! Kahvaltıda 1 adet...

AKŞAM YEMEĞİ

Bir tutam semiz otu

1 yemek kaşığı yulaf (glutensiz)

1 adet şeftali

1 bardak su

Hepsini blenderden geçirip içilecektir.

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