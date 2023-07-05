Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!
İktidarsızlık, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanan bir durumdur. Ereksiyonu sürdürme veya cinsel ilişkiye girebilme yeteneğinde sorunlar yaşanması iktidarsızlık olarak adlandırılır. Bu durum, fiziksel, psikolojik veya bir kombinasyonu olan çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. İktidarsızlığın altında yatan nedenler arasında damar hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, hormonal dengesizlikler, stres, depresyon, anksiyete ve bazı ilaçların yan etkileri yer alabilir.
05.07.2023 09:35 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:35