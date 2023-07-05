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Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

İktidarsızlık, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanan bir durumdur. Ereksiyonu sürdürme veya cinsel ilişkiye girebilme yeteneğinde sorunlar yaşanması iktidarsızlık olarak adlandırılır. Bu durum, fiziksel, psikolojik veya bir kombinasyonu olan çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. İktidarsızlığın altında yatan nedenler arasında damar hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, hormonal dengesizlikler, stres, depresyon, anksiyete ve bazı ilaçların yan etkileri yer alabilir.

takvim.com.tr
05.07.2023 09:35 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:35
Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

Cinsel iktidarsızlık sorununa iyi gelen besinler sıralandı. Bu rahatsuızlığınız hem beslenme şeklinizden hem de altta yatan bir rahatsızlıktan kaynaklanabilir. İşte bu sorundan şıp diye kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

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Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

İKTİDRASILZIK SORUNUN ALTINDA BU RAHATSIZLIKLAR YATIYOR

Bu durumdan rahatsızsanız doktora gitmekten çekinmeyin. Altta yatan ciddi bir problem iktidarsızlık sorunuyla karşılaşmanıza sebep olabilir. İşte o hastalıklar;

Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

Atardamarlarda darlaşma,

Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

Testosteron hormonu seviyesinde düşüş,

Hayrete düşüren neden ortaya çıktı! Cinsel hayatınız sona erebilir!

Dolaşım sorunları

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