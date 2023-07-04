Canan Karatay’dan o besine savaş ilanı! ’Bomba görmüş gibi kaçın’ diyerek açıkladı! Meme, prostat kanseri yapıyor, kısırlığa yol açıyor...

Karatay Diyeti olarak bilinen yaklaşımı, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir beslenme tarzını önerir. Ayrıca, rafine edilmiş şeker, beyaz un ve işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu savunan Canan Karatay son açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu. Kısırlık yapan, kansere yol açan bir besin hakkında tehlike uyarısı yapan uzman ismin açıklamalarını sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın kısırlığa yol açıyor dediği o besin...