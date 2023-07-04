Canan Karatay'dan o besine savaş ilanı! 'Bomba görmüş gibi kaçın' diyerek açıkladı! Meme, prostat kanseri yapıyor, kısırlığa yol açıyor...
Ülkemizin saygın sağlık otoritelerinden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında insan sağlığını tehdit eden bir besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karatay, kimyasallar ve sentetik bileşenler içeren besinlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak meme ve prostat kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının sebeplerini tek tek açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay, modern hayatın getirdiği kimyasal maddelerin ve sentetik bileşenlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti. Besinlerde kullanılan bu kimyasal ve sentetik maddelerin, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabileceğini belirtti.
04.07.2023 08:57 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:57
Karatay Diyeti olarak bilinen yaklaşımı, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir beslenme tarzını önerir. Ayrıca, rafine edilmiş şeker, beyaz un ve işlenmiş gıdaların sağlığa zararlı olduğunu savunan Canan Karatay son açıklamasıyla gündeme bomba gibi oturdu. Kısırlık yapan, kansere yol açan bir besin hakkında tehlike uyarısı yapan uzman ismin açıklamalarını sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın kısırlığa yol açıyor dediği o besin...