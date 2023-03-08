11.890 TL maaşla ACİL personel alımı! İŞKUR 2023 MART ilanları! Şoför, aşçı, sekreter, operatör, muhasebeci, bankacı, güvenlik, satış danışmanı...
İŞKUR iş ilanları açılmaya başladı.İŞKUR personel alımı için vatandaşlar başvuru ekranını araştırıyor. . Kurumların yayınladığı ilanlarla beden işçisi, temizlik görevlisi, servis elemanı, belediye işçisi gibi birçok alanda personel alımı yapılıyor. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...
08.03.2023 17:04 - Son Güncelleme: 08.03.2023 17:04
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır.