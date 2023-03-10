Onlar doğuştan zengin! Ağzında gümüş kaşıkla doğan burçlar belli oldu! 5 burç 2023'te para ağası olacak! Koç, Boğa...

Bennet'in dediği gibi, Jüpiter Koç burçlarına iş hayatında "şans bolluğu" getirecek. Koç burcuysanız, kendi yeteneklerinize güvenin ve istediğiniz kariyeri ortaya çıkarma gücünüze inanın. Bennet, "Kendi yeteneklerine güven ve inançla beslenen bu Koçlar risk alarak ve girişimci ruhlarından yararlanarak veya büyük bir kariyer hamlesi yapabilirler" diyor.