1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

İbn-i Sina'nın (Avicenna) en önemli eseri "El-Kanun fi't-Tıb" olarak bilinir. Bu eser, Batı'da "Kanon Tıp Kitabı" olarak da adlandırılıyor. Bu eserde diz, diş ve eklem ağrıları için paylaşılan bilgiler büyük ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifa dolu önerileri...