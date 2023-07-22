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Haberler Trend 1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

Diz ağrıları, romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküs sorunları gibi bir dizi nedenle ortaya çıkabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu tür ağrıların tedavisinde, geleneksel tıp yöntemlerine ek olarak doğal tedaviler de popüler hale geldi. Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kullanmış olduğu doğal bir reçete de ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı ağrı kesen o şifası...

takvim.com.tr
22.07.2023 16:10 - Son Güncelleme: 22.07.2023 16:10
1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

İbn-i Sina'nın (Avicenna) en önemli eseri "El-Kanun fi't-Tıb" olarak bilinir. Bu eser, Batı'da "Kanon Tıp Kitabı" olarak da adlandırılıyor. Bu eserde diz, diş ve eklem ağrıları için paylaşılan bilgiler büyük ilgi çekiyor. İşte İbn-i Sina'nın şifa dolu önerileri...

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1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

Kuyruk yağı, et yemeklerine lezzet katmak amacıyla kullanılan bir yağ türü olarak bilinirken, İbn-i Sina'nın tıbbi uygulamaları arasında da önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

DİZ AĞRILARININ ÇÖZÜMÜ!

Kuyruk yağının, romatizmal hastalıklara, kıkırdak problemlerine, kireçlenmeye ve menisküs sorunlarına iyi geldiğine inanılırken, diz ağrılarına karşı da etkili bir tedavi olarak kullanıldığı düşünülüyor.

1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce uyguladığı yöntemler arasında yer alan kuyruk yağının eritilip krem haline getirilerek diz bölgesine uyguluyordu.

1000 yıllık şifa yöntem! İbn-i Sina mucizesi! Diş, diz, eklem ağrısını şıp diye kesiyor! 1 çay kaşığı...

SİNİR SİSTEMİNİ RAHATLATIYOR

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

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