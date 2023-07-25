Botoks yerine evde uygulanan basit çözüm! 2 adımda gençleştiriyor! Duştan sonra yapmanız gereken tek şey...

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Yüzün gençleşmesi için doğal yöntem: Botoks yerine evde uygulanan basit çözüm! Yüzde belirginleşen ince çizgiler, özellikle kadınlar için can sıkıcı bir konu olabilir. Ancak ABD'li Dr. Mary Stevenson, ciltteki kırışıklıkların bazen basit bir nedenle ortaya çıkabileceğini ve botoks gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmadan da genç görünmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Dr. Stevenson'ın önerdiği doğal yöntem, evde kolaylıkla uygulanabilen bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ciltteki kırışıklıkların nedeni olarak çoğu zaman cildin nem dengesinin bozulduğu ve yeterince nemlenemediği gösteriliyor. İşte detaylar...