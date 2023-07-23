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Haberler Sağlık En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Bilim dünyasında yapılan önemli bir araştırma sonuçları açıklandı. 55 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, 0 kan grubuna sahip olanların kanser ve çeşitli önemli hastalıklara karşı daha düşük risk taşıdığını gösterdi. Bu bulgular, kan gruplarının insan sağlığı üzerindeki etkisine dair önemli bir bağlantıyı ortaya koyuyor.Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubuna mensup kişiler diğer kan gruplarına kıyasla kanser ve bazı önemli hastalıklara yakalanma riskini daha düşük seviyede taşıyorlar. A+, A&minus;, B+, B&minus;, AB+, AB&minus; gibi diğer kan gruplarına sahip olanların ise bu riskler daha yüksek görünüyor.

23.07.2023 17:36 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:01
En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Kan grubunuz hangisi: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−? Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi'nin liderlik ettiği bir araştırma, bazı kan grubuna sahip olanların diğer gruba göre daha fazla sağlık riski taşıdığını ortaya koydu. Ancak, bu durum diğer kan gruplarının kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme ve spor alışkanlığı gibi faktörler de hastalık riskini etkileyen önemli etmenler arasında yer alıyor. 55 bin kişiyi kapsayan araştırma, Kuzey Batı İran'da yürütüldü. İşte detaylar...

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En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Dikkat çeken araştırma sonucunda ilk bulgular, belirli hastalıklarda 0 kan grubuna sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Etemadi, kan grubunun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için yapılan bu araştırmanın önemine dikkat çekiyor.

En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Kan grubu ve hastalıklar arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu ve sağlıkla ilgili birçok faktörün bu sürece dahil olduğunu belirterek, konunun daha fazla araştırmayı gerektirdiğini vurguluyor.

En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi.

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