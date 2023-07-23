En şanslı kan grubu belli oldu: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−... Kan grubuyla hastalık riski arasında bağlantı ortaya çıktı!

Kan grubunuz hangisi: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−? Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi'nin liderlik ettiği bir araştırma, bazı kan grubuna sahip olanların diğer gruba göre daha fazla sağlık riski taşıdığını ortaya koydu. Ancak, bu durum diğer kan gruplarının kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme ve spor alışkanlığı gibi faktörler de hastalık riskini etkileyen önemli etmenler arasında yer alıyor. 55 bin kişiyi kapsayan araştırma, Kuzey Batı İran'da yürütüldü. İşte detaylar...