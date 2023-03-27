RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! "10 yıldır üzerinde çalıştığım...."

Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! "10 yıldır üzerinde çalıştığım...."

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı Yüzyıllık Mucize dizisi geçtiğimiz gün ekranlarda yerini aldı. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, cephede şehit olduktan sonra tekrar dirilen ve 130 yıl boyunca yaşlanmayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Diziyi gören Özcan Deniz'den ise şoke eden bir paylaşım geldi. Senaryonun kendisine ait olduğunu belirten Deniz, kanıtlarıyla konuştu. Peki, paylaşımlarıyla Yüzyıllık Mucize dizisini hedef alan ünlü sanatçı doğru mu söylüyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.03.2023 16:11 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:11
Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! 10 yıldır üzerinde çalıştığım....

Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Yüzyıllık Mucize dizisi için Özcan Deniz'den şoke eden paylaşım geldi. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı yapım hakkında açıklamada bulunan Özcan Deniz senaryonun kendisine ait olduğunu ve çalındığını iddia etti. İşte ünlü sanatçı tarafından yapılan o paylaşım...

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Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! 10 yıldır üzerinde çalıştığım....

Rol aldığı yapımlar ve özel yaşamıyla oldukça dikkat çeken Özcan Deniz yaptığı paylaşımla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! 10 yıldır üzerinde çalıştığım....

Özcan Deniz, 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryosunun çalındığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı;

Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! 10 yıldır üzerinde çalıştığım....

''10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki... Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik... Neyse hayırlı olsun.''

Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! 10 yıldır üzerinde çalıştığım....

Kendi yazdığı Bin Yıllık Aşk isimli senaryosundan paylaştığı replikler ise büyük ilgi çekti.

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