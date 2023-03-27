Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! "10 yıldır üzerinde çalıştığım...."
Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı Yüzyıllık Mucize dizisi geçtiğimiz gün ekranlarda yerini aldı. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, cephede şehit olduktan sonra tekrar dirilen ve 130 yıl boyunca yaşlanmayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Diziyi gören Özcan Deniz'den ise şoke eden bir paylaşım geldi. Senaryonun kendisine ait olduğunu belirten Deniz, kanıtlarıyla konuştu. Peki, paylaşımlarıyla Yüzyıllık Mucize dizisini hedef alan ünlü sanatçı doğru mu söylüyor? İşte detaylar...
27.03.2023 16:11 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:11
Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Yüzyıllık Mucize dizisi için Özcan Deniz'den şoke eden paylaşım geldi. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı yapım hakkında açıklamada bulunan Özcan Deniz senaryonun kendisine ait olduğunu ve çalındığını iddia etti. İşte ünlü sanatçı tarafından yapılan o paylaşım...
Rol aldığı yapımlar ve özel yaşamıyla oldukça dikkat çeken Özcan Deniz yaptığı paylaşımla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Özcan Deniz, 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryosunun çalındığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı;