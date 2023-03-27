Yüzyıllık Mucize dizisinde skandal! Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'ya çalıntı senaryo şoku! Özcan Deniz paylaştı! "10 yıldır üzerinde çalıştığım...."

Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Yüzyıllık Mucize dizisi için Özcan Deniz'den şoke eden paylaşım geldi. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı yapım hakkında açıklamada bulunan Özcan Deniz senaryonun kendisine ait olduğunu ve çalındığını iddia etti. İşte ünlü sanatçı tarafından yapılan o paylaşım...