Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Yeni Palu ailesi vakasında akılalmaz iddialar: "Şeytanlı bunlar, cennetin efendisiymiş..."
Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Yeni Palu ailesi vakasında akılalmaz iddialar gündeme bomba gibi düştü. Babaanne Müzeyyen ve dede Sabahattin Er'in torunlarına ne olduğu sorusu araştırılırken ''Yeni doğan torunum ortada yok, gelinim saçma yanıtlar veriyor'' diyen babaannenin iddiaları kan dondurdu. "3 kere izledim anlattıklarınızı, hiç aklıma yatmadı. Anladığım kadarıyla başınıza akıl alacak işler gelmemiş" diyen Müge Anlı, duydukları karşısında şoke oldu. "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" diyen Müzeyyen Er, oğlu Serkan ile ATV canlı yayınında konuştu. Yaşanan gelişmeler ve "Çocuğu biz öldürmedik yalancı gebelikti" sözleri dikkat çekti.
"ŞEYTANLI BUNLAR, CENNETİN EFENDİSİYMİŞ..."
Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Yeni Palu ailesi vakasında akılalmaz iddialar...
Engelli oğullarının 7 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunun hayatlarından ve yeni doğmuş olması gereken torunlarının akıbetinden endişe eden yaşlı çift isyan etti. Bir tarafta iki küçük çocuk, diğer tarafta akıbeti belirsiz bir bebek. Müzeyyen ve Sebahattin Er'in torunlarına ne oldu?
Sabahattin ve Müzeyyen Er çiftinin gelinlerinin bir süre önce hamile olduğunu belirten Müge Anlı "Şu an 5 aylık olması gereken bebeğin akıbeti belli değil. Öldü mü, öldürüldü mü bilinmiyor?" dedi. Yaşlı çift, kendi oğullarının evladına dair çevresine "Melekler ve aksakallı dede tarafından götürüldü yaza getirilecek" dediğini iddia etti. Müge Anlı, babaanne ve dedenin torunlarının akıbetinden şüphe ettiğini belirtti.
Müzeyyen Hanım, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikolojisi bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." dedi. Bir torununun ortadan kaldırıldığından şüphelenen yaşlı kadın çelişkili yanıtlar aldığını söyledi.