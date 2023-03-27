Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu.

"Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" diyerek canlı yayında annesine kavuşmak için seslendi.