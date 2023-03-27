RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Televizyon Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün hiç görmediği annesini arayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Yılmaz'ın kavuşma anı milyonları ekran başına kilitledi.

27.03.2023 12:55 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:58
Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı’da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı’da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Dilek Yılmaz, 23 yıl önce 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı’da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Dilek, "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2,5 yaşındaydım"

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı’da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

"Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" diyerek canlı yayında annesine kavuşmak için seslendi.

Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı’da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu

Müge Anlı, ise çok geçmeden müjdeli haberi verdi. Dilek'in annesini bulduklarını belirtip Emine Kurtlar'ın yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Annesinden beklenmedik bir yanıt alan Dilek'in gözyaşları sel oldu. Ağlayarak annesine kavuşmak için seslendi.

SON DAKİKA