Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu
Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün hiç görmediği annesini arayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Yılmaz'ın kavuşma anı milyonları ekran başına kilitledi.
27.03.2023 12:55 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:58
Dilek Yılmaz 20 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da bir evlat daha annesine kavuştu ATV CANLI yayınında gözyaşları sel oldu.
Dilek Yılmaz, 23 yıl önce 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Müge Anlı, ise çok geçmeden müjdeli haberi verdi. Dilek'in annesini bulduklarını belirtip Emine Kurtlar'ın yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Annesinden beklenmedik bir yanıt alan Dilek'in gözyaşları sel oldu. Ağlayarak annesine kavuşmak için seslendi.