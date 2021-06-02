Yine büyük sükse yaratacak! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezon için transfer müjdesi! Barış Arduç meğer...

Bu hafta pazartesi günü sezon finali yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi gelecek aylarda yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Kulislerde bir süredir ünlü oyuncu Barış Arduç'un dizinin yapımcı şirketiyle görüştüğü konuşuluyordu. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. Altuntaş, 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağını duyurdu.

02.06.2021 07:57 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





