Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'da şoke eden veda haberi herkesi oldukça meraklandırdı. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin sezon finaline az bir zaman kala heyecanın dozu da artıyor. Masumlar Apartmanı'da İnci ile Han'ın hikayesi herkesi derinden etkilemişti şimdi ayrılık haberi sevenlerini oldukça üzdü. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İnci için nasıl bir final yapılacağı Han'ın neler yaşadığı gibi detaylar da araştırma konusu oldu. İşte habere ilişkin tüm bilgiler…