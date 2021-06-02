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Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'da şoke eden veda haberi herkesi oldukça meraklandırdı. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin sezon finaline az bir zaman kala heyecanın dozu da artıyor. Masumlar Apartmanı'da İnci ile Han'ın hikayesi herkesi derinden etkilemişti şimdi ayrılık haberi sevenlerini oldukça üzdü. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İnci için nasıl bir final yapılacağı Han'ın neler yaşadığı gibi detaylar da araştırma konusu oldu. İşte habere ilişkin tüm bilgiler…

02.06.2021 11:16 - Son Güncelleme: 02.06.2021 11:41
Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'da şoke eden veda haberi herkesi oldukça meraklandırdı. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin sezon finaline az bir zaman kala heyecanın dozu da artıyor. Masumlar Apartmanı'da İnci ile Han'ın hikayesi herkesi derinden etkilemişti şimdi ayrılık haberi sevenlerini oldukça üzdü. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İnci için nasıl bir final yapılacağı Han'ın neler yaşadığı gibi detaylar da araştırma konusu oldu. İşte habere ilişkin tüm bilgiler…

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Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'de Salı akşamları yayınlanan dizinin başrolünde yer alana ve İnci karakteriyle çok sevilen güzel oyuncu gerçekten diziye veda mı edecek? Masumlar Apartmanı'da Han ile İnci'nin aşkları güzel bir hikaye oluşturmuştu ve severek izleniyordu. Peki Masumlar Apartmanı'nda İnci ölecek mi? İşte yanıtı…

Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

MASUMLAR APARTMANI'NA VEDA EDİYOR!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezona damgasını vuran OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı haftaya unutulmaz bir bölümle sezon arası veriyor.

Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı (Birkan Sokullu) darmadağın ediyor.

Masumlar Apartmanı’da şoke eden veda! Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Han yol arkadaşını sarsıcı bir şekilde kaybetmenin şokuyla çıldırıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise merak konusu...