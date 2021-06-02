Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vuran sahne: Ömür ile İlyas kavuştu! O anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran sahne: Ömür ile İlyas kavuştu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ömür Çakırbeyli, eşi İlyas ile Pınar'ı birlikte yakaladıktan sonra ikilinin arasındaki gerilim tüm aileyi sarmıştı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Ömür ile İlyas, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Çiftin barıştığı sahne ise izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran o sahne…
02.06.2021 01:29
- Son Güncelleme: 02.06.2021 01:33
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizi, duygu ve aksiyon sahneleriyle yine nefes kesti.
Yasak aşkın ortaya çıkması üzerine araları bozulan Ömür Çakırbeyli ile İlyas Çakırbeyli'nin barışma sahnesi ise geceye damga vurdu. O anlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
197. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.
Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.
Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.