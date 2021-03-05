Yıldızlar geçidine döndü! Çukur'dan tek tek ayrılmışlardı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yıldız isim için flaş adım
Arık Böke Erdenet karakteriyle Çukur dizisinde büyük beğeni toplayan Barış Arduç yeni dizisiyle ekranlara dönüyor iddiaları sosyal medyayı salladı. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü. Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda Barış Arduç'un diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor.
05.03.2021 17:50
- Son Güncelleme: 05.03.2021 17:51
Yıldızlar geçidine döndü! Çukur'dan tek tek ayrılmışlardı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yıldız isim için flaş adım atılıyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle ekranlardaydı. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.