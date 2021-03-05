Yıldızlar geçidine döndü! Çukur'dan tek tek ayrılmışlardı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yıldız isim için flaş adım atılıyor. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle ekranlardaydı. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.