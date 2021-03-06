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Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

Bu sezonun sonlarında üç efsane dizi ekranlara veda edecek. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisi ekranlara bu yıl veda ediyor. Aynı zamanda bu sezonda Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi flaş işlere imzasını atan TRT 1 hiç beklenmedik bir kararla 2 dizisi için final kararı aldı. TRT 1'de ekran macerasına veda edecek diziler arasında Tövbeler Olsun ve Payitaht Abdülhamid yer alıyor. Bu diziler yerine TRT'nin yayınlanmaya hazırlandığı Teşkilat ve Barbaros dizileri gelecek. Gözler şimdi dizilerin final bölümlerinin nasıl olacağına çevrildi.

06.03.2021 18:13 - Son Güncelleme: 06.03.2021 18:14
Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek. TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisi için final kararı aldı. Dört sezonluk macerasına Show TV'de hız kesmeden devam eden Çukur dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin veda edeceği oyuncusu tarafından doğrulandı. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.

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Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

TRT 1, iki dizinin birden ekran yolculuğuna son veriyor. Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor ama henüz çekimler başlamadı.

Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

Başka projeler de geliyor. Hal böyle olunca performansı düşen ya da ömrünü tamamlayan diziler bir bir veda edecek.

Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

Komedi dizisi Tövbeler Olsun, 32. bölümde final yapacak.

Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek

Dizinin geriye 5 bölümü kaldı.

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