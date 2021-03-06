Üç dizinin ekranlardaki macerası sonlanıyor! Miadı doldu yerlerine başkaları gelecek. TRT 1 gelecek sezon projeleri için 2 dizisi için final kararı aldı. Dört sezonluk macerasına Show TV'de hız kesmeden devam eden Çukur dizisi için karar verildi. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi pek çok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı dizinin veda edeceği oyuncusu tarafından doğrulandı. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu final iddiaları karşısında "Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." dedi.