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Haberler Televizyon Müge Anlı'daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Müge Anlı'daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Müge Anlı'daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı! 27 Ocak 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yumruklar havada uçuşmuştu... Okumaya diye evden çıkan evlatlarından 2 aydır haber alamayan endişeli aile, Anlı'dan yardım istemiş ve 19 yaşındaki Fahriye'nin 3 gün önce Hazım adında bir vatandaş ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Atv canlı yayınına arka arkaya gelen ihbarlar Müge Anlı'daki çaresiz aileyi gözyaşlarına boğmuştu. Kendisinden 21 yaş küçük Fahriye Büyükçiçek'le evlenen Hazım, 'taciz içerikli montajlı görüntülerim videolarım yayınlanacak' diyerek Fahriye'yi apar topar aldı stüdyodan götürdü.

28.01.2022 12:56 - Son Güncelleme: 28.01.2022 13:18
Müge Anlı’daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek’i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Yumruklar havada uçuşmuştu... Müge Anlı'daki Hazım, taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı!

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Müge Anlı’daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek’i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Müge Anlı'nın programına Konya'dan katılan aile okuması için Kocaeli'ye gönderdikleri 19 yaşındaki kızlarının 42 yaşındaki Hazım isimli kişi ile evlendiğini öğrenince yardım istedi.

Müge Anlı’daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek’i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Kızlarına kavuşma ümidi ile canlı yayına katılan aile kızlarının evlendiği kişi de yayına gelince sinirlerine hakim olamadı. Genç kızın amcası canlı yayın esnasında Hazım isimli kişiye yumruk attı.

Müge Anlı’daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek’i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Müge Anlı bugün son dakika bilgisini aktardı. Müge Anlı, dün yayında ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından Hazım'ın "Taciz içerikli montajlo görüntülerim yayınlanacak" diyerek Fahriye'yi apar topar götürdüğünü ifade etti.

Müge Anlı’daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek’i apar topar kaçırdı! Yumruklar havada uçuşmuştu...

Canlı yayına bağlanan Fahriye ise eşine güvendiğini söyledi.

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