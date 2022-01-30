Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor
Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor... Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vuran Yalnız Kurt, 28 Ocak akşamı Twitter'da trendler arasında yer aldı.
Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor... Cuma akşamı ATV televizyonunda "Yalnız Kurt" isimli yeni bir dizi başladı. Dizinin arkasında bir döneme damgasını vuran "Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi" dizilerine imza atan bir isim vardı: Osman Sınav...
Sınav ismi ve dizinin belki de ilk kez dış destekli bir istihbarat örgütlenmesi olan FETÖ'ye odaklanması, izlemem için yeterliydi.
Cihan Ünal gibi usta bir oyuncunun önemli rol üstlendiği dizide, yeni ve genç oyuncular da dikkat çekici... Nasıl bir tempoyla devam edecek göreceğiz ama şunu söylemeliyim, ilk kez 60 yıl gerilerden başlayarak bugünlere gelen, devletin kılcal damarlarına kadar sızan, dini ve eğitimi kullanarak yetiştirdiği "altın nesli" kanlı bir darbe ve işgal girişimine yönelterek "katillere" dönüştüren gerçek ve bir o kadar da kirli bir örgütle yüzleşeceğiz.
Dizide 60'larda kendi ismini saklayarak kullandığı "Abdülfettah Dahhak" sahte isminden üretilen Fettah Dahhak karakteriyle karşımıza çıkan FETÖ elebaşı Gülen'in, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan karanlık aile geçmişinden Erzurum'a, oradan Edirne, İzmir ve ABD'nin istihbarat merkezi Pensilvanya'ya uzanan hayatı etrafında aslında Türkiye'nin içeriden nasıl kuşatıldığı anlatılıyor.
Dizi, daha ilk bölümde ABD'yle 1947'de Marshall Planı'yla başlayan, sonra 1952'de NATO eksenli devam eden süreçte kurulan ve o dönem adı Seferberlik Tetkik Kurulu olan yapı ile FETÖ elebaşı Gülen'in ilişkisini anlatarak sert bir giriş yaptı. İyi de etti. Çünkü meselenin bu boyutu üzerinde ne yazık ki siyasette pek durulmadı ve sorgulanmadı.
Kuşkusuz FETÖ'nün önünü dış istihbarat örgütü ve örgütleri açtı. Ancak o kirli yapı büyürken, bırakın siyasi aktörleri bu ülkenin milli kurumları ne yaptı? Acaba bu kadar geç fark edilmesinde bu yapıların etkisi yok mu?
FETÖ'nün nasıl kirli bir örgüt olduğunu anlatan onlarca araştırma ve inceleme kitabı yazıldı, ancak hâlâ bu kirli örgüte inanan insanların varlığı, bu kirli yapının tam da anlatılmadığını gösteriyor. Osman Sınav'ın usta anlatımıyla ATV'de yayınlanan dizi, bu gerçeği geniş kitlelere anlatarak yeni bir başlangıç yapacak.
ATV ekranlarının yeni dönem dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle bu cuma saat 20:00'de izleyici ile buluştu. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.