Yalnız Kurt konusuyla Türkiye’yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav’ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor

Sınav ismi ve dizinin belki de ilk kez dış destekli bir istihbarat örgütlenmesi olan FETÖ'ye odaklanması, izlemem için yeterliydi.

Cihan Ünal gibi usta bir oyuncunun önemli rol üstlendiği dizide, yeni ve genç oyuncular da dikkat çekici... Nasıl bir tempoyla devam edecek göreceğiz ama şunu söylemeliyim, ilk kez 60 yıl gerilerden başlayarak bugünlere gelen, devletin kılcal damarlarına kadar sızan, dini ve eğitimi kullanarak yetiştirdiği "altın nesli" kanlı bir darbe ve işgal girişimine yönelterek "katillere" dönüştüren gerçek ve bir o kadar da kirli bir örgütle yüzleşeceğiz.

