Yalı Çapkını'nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna'ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran "Biz Feritle karı koca..."
Yalı Çapkını dizii nefes kesen yeni bölümüyle ekranalra geldi. Seyran'ın eski sevgilsiinin yalıya gelmesiyle ortalık karıştı. Ablasıyla Seyran arasındaki gerilim ise sonunda patlak verdi. Ferit'in Suna'ya önceden tanıştıklarını anlatmaısnın ardından Seyran ve Suna yüzleştiler. Seyran ise acı gerçeği ilk kez ablasıyla paylaştı. İşte detaylar...
21.10.2022 21:46 - Son Güncelleme: 21.10.2022 21:46