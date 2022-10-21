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Yalı Çapkını'nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna'ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran "Biz Feritle karı koca..."

Yalı Çapkını dizii nefes kesen yeni bölümüyle ekranalra geldi. Seyran'ın eski sevgilsiinin yalıya gelmesiyle ortalık karıştı. Ablasıyla Seyran arasındaki gerilim ise sonunda patlak verdi. Ferit'in Suna'ya önceden tanıştıklarını anlatmaısnın ardından Seyran ve Suna yüzleştiler. Seyran ise acı gerçeği ilk kez ablasıyla paylaştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.10.2022 21:46 - Son Güncelleme: 21.10.2022 21:46
Yalı Çapkını’nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna’ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran Biz Feritle karı koca...

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkı'nı dizisi heyecanla takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna’ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran Biz Feritle karı koca...

Yusuf'un kapıya dayanmasının ardından Ferit ksıkançlık krizleri geçirirken Seyran ve ablası da sonunda yüzleşti.

Yalı Çapkını’nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna’ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran Biz Feritle karı koca...

"Eski sevgilimdi..." Ferit kıskançlığı izleyeceğiz gibi.

Yalı Çapkını’nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna’ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran Biz Feritle karı koca...

FERİTLE KARI KOCA DEĞİLİZ

Ablasına yalan bir ilişkinin içinde olduğunu açıklayan Seyran göz yaşlarına boğluluyor. Ablası ise Ferit'in başkalarıyla hala ilişki içinde olmasına şaşırarak sinir krizi geçiriryor.

Yalı Çapkını’nda şoke eden itiraf! Seyran ablası Suna’ya her şeyi anlattı! Eski sevgilisi ortaya çıkan Seyran Biz Feritle karı koca...

Seyran'ın ailesinin Korhanlar'ı ziyarete gelmesiyle ise büyük curcuna başlıyor.

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