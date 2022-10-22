Evrim Alasya açıkladı! Herkes ters köşeye hazır olsun! Kızılcık Şerbeti'nin umutsuz aşıkları kamera karşısında! Meğer dizide Sıla Türkoğlu...
Kızılcık Şerbeti' 28 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizide genç oyuncu Sıla Türkoğlu canlandırdığı üniversite öğrencisi 'Doğa' karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayacak.
Kızılcık Şerbeti dizisi ilk fragmanın yayınlanmasının ardından büyük ilgi çekti. SHOW TV'de ekrana gelecek, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı merakla beklenen dizi 'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin afiş çekimlerinin yapılmasının ardından Evrim Alasya dizi hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
'Kızılcık Şerbeti'; iki farklı kültürde yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa ve Fatih'in ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor. Sevilen oyuncu Sıla Türkoğlu dizide, tam burslu diş hekimliği fakültesinde okuyan idealist ve çalışkan bir üniversite öğrencisine hayat veriyor. Doğa'nın, sevgilisi Fatih'le (Doğukan Güngör) herkesin çekindiği annesi Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) ne diyeceğini düşünmeden evlenmesi ailelere hayatlarının sınavını yaşatacak.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
Dizide Evrim Alasya, eşinden boşanan ve iki kızını kendi değerleri ile yetiştiren, otoriter bir kadın karakteriyle izleyicileri şaşırtacak
Evrim Alasya, ön yargılı birçok insanın günümüzde kendisinden farklı kültürdeki insanlarla empati yapma konusunda ekran başına geçenlere çok önemli bir deneyim aktaracak.