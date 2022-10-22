Eski aşkı da çok ünlü bir oyuncuymuş! "Bu güzellik bırakılmaz..." Yalı Çapkı'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'yla başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. meğer o güzelle birlikte deli dolu bir aşk yaşamış. İşte herkesi kendine hayran bırakan Mert Ramazan Demir'in eski aşkı...