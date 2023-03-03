Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti’nden sonra Aile de gerçek hikaye mi? Aile bakın aslında kimin hayatıymış! Gözler Gülseren Budayıcıoğlu’na çevrildi!

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Çöp Adam, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerin gerçek hikaye olduğunu öğrenenler Aile dizisinin de gerçek hikaye olup olmadığını araştırmaya başladı. Son dönemlerin en popüler dizileri gerçek hikayelerden çıkmaya başladı. Yalı Çapkını, Çöp Adam, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Aile dizisinde de parmağının olup olmadığı merak edildi. Peki Aile dizisi konusu ne?