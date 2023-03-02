Kardeşlerim'de Buray sürprizi! Atv'nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor
Atv ekranlarında cumartesi akşamı izleyici karşısına Kardeşlerim yeni bölümünde izleyiciye güzel bir sürpriz yapacak. Cumartesi akşamları reytinglerin zirvesinden düşmeyen Kardeşlerim'de olay giderek karmaşık bir hal alırken, yeni bölümde ünlü şarkıcı Buray, Kardeşlerim izleyicisinin karşına çıkacak. Kardeşlerim 80.yeni bölüm 5 Mart akşamı yayınlanacak.
02.03.2023 14:45 - Son Güncelleme: 02.03.2023 15:18
Cumartesi akşamlarını fenomen dizisi haline gelen Kardeşlerim, izleyicisine güzel bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in yarın (4 Mart 2023) yayınlanacak 80. bölümüne sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek.
Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Kardeşlerim 4 Mart Cumartesi akşamı atv'de.