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Kardeşlerim'de Buray sürprizi! Atv'nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Atv ekranlarında cumartesi akşamı izleyici karşısına Kardeşlerim yeni bölümünde izleyiciye güzel bir sürpriz yapacak. Cumartesi akşamları reytinglerin zirvesinden düşmeyen Kardeşlerim'de olay giderek karmaşık bir hal alırken, yeni bölümde ünlü şarkıcı Buray, Kardeşlerim izleyicisinin karşına çıkacak. Kardeşlerim 80.yeni bölüm 5 Mart akşamı yayınlanacak.

02.03.2023 14:45 - Son Güncelleme: 02.03.2023 15:18
Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Cumartesi akşamlarını fenomen dizisi haline gelen Kardeşlerim, izleyicisine güzel bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

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Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'in yarın (4 Mart 2023) yayınlanacak 80. bölümüne sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI | TIKLA İZLE

Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek.

Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Kardeşlerim'in tanıtımı şimdiden konuşulmaya başladı

Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Kardeşlerim 4 Mart Cumartesi akşamı atv'de.

Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

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