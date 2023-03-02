Kardeşlerim’de Buray sürprizi! Atv’nin fenomen dizisine sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek.