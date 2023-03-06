Müge Anlı'daki Recep Arı cinayetinde son dakika itiraf ve tutuklama! Kardeşi gibi sevdiği arkadaşıyla karısının yasak aşkı sonu oldu
Müge Anlı'daki Recep Arı cinayetinde son dakika tutuklama! Kardeşi gibi sevdiği arkadaşıyla karısının yasak aşkı sonu oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Kadir Ilgaz cinayeti itiraf etti.
06.03.2023 11:06 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:28
Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti.
Müge Anlı'daki Recep Arı olayında arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı!