Yalı Çapkını gerçekte hangi aile? Gülseren Budayıcıoğlu’na başvuran Feritmiş! Hem Gaziantepli hem kuyumcu...

Bu akşam yeniden ekranlara gelecek Yalı Çapkını dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin 13. son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Halis Ağa'nın kahvaltı masasında doğruları öğrenmesinin ardından Ferit ülkeyi terk etmeye karar verdi. Kimsenin beklemeyeceği bir şekilde Ferit'in peşinden giden Seyran ise izleyicileri oldukça şaşırttı. Peki, Ferit gerçekten gitti mi? Halis Ağa ölecek mi? Binlerce kişinin aklında yer alan sorular bu akşam cevaplanacak. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve usta oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını 20.00'da ekranlara gelecek. İşte 23 Aralık 2022 Yalı Çapkını 13. bölüm canlı yayını....