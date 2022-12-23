Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı
Müge Anl,ı Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! 5 yaşındaki minik Ecrin Aslan, annesi Hülya Elkoca cinayete kurban gittikten sonra katil babası tarafından üvey anneye bırakılmıştı... Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekipler harekete geçti, Merve Elkoca'nın 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Elkoca bulundu.
ANNESİ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ, ÜVEY ANNEYE BIRAKILDI
Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı... Minik Ecrin bulundu.
Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.
Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.
Merve Elkoca ve iki kardeşi Hülya Elkoca'nın ilk evliliğinden olan çocuklarıydı. Ecrin Aslan'ın ise, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğunu belirtti. Mehmet Aslan tarafından istenmeyince nineleri ile birlikte yaşamaya başladılar.