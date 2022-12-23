Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

Merve Elkoca ve iki kardeşi Hülya Elkoca'nın ilk evliliğinden olan çocuklarıydı. Ecrin Aslan'ın ise, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğunu belirtti. Mehmet Aslan tarafından istenmeyince nineleri ile birlikte yaşamaya başladılar.