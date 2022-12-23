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Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

Müge Anl,ı Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! 5 yaşındaki minik Ecrin Aslan, annesi Hülya Elkoca cinayete kurban gittikten sonra katil babası tarafından üvey anneye bırakılmıştı... Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekipler harekete geçti, Merve Elkoca'nın 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Elkoca bulundu.

takvim.com.tr
23.12.2022 11:05 - Son Güncelleme: 23.12.2022 11:31
Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

ANNESİ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ, ÜVEY ANNEYE BIRAKILDI

Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı... Minik Ecrin bulundu.

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Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.

Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

HÜLYA ELKOCA CİNAYETİ

Genç kadının aynı gün hem annesi 7 kurşunla öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı. Annesi ayrılmak istediği Mehmet Aslan tarafından hurharca katledildi.

Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.

Müge Anlı, Merve Elkoca ve kardeşlerinin yüzünü güldürdü! Anne Hülya Elkoca cinayete kurban gitmiş katil baba tarafından üvey anneye bırakılmıştı

Merve Elkoca ve iki kardeşi Hülya Elkoca'nın ilk evliliğinden olan çocuklarıydı. Ecrin Aslan'ın ise, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğunu belirtti. Mehmet Aslan tarafından istenmeyince nineleri ile birlikte yaşamaya başladılar.

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