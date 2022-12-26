Yalı Çapkını 15. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit Seyran'ın arkasından zırıl zırıl ağlıyor! Artık bu işin dönüşü yok! Ferit intihar mı edecek?
Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle dizi severleri ekrana kilitledi. 14. bölümde Seyran'ın evi terk etmesi Ferit'i derinden yıkmıştı. Gözler şimdi 15. bölüme çevrildi. Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı yayınlandı... Peki Yalı Çapkını 15. bölümde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yalı Çapkını'nda her geçen hafta heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 15. bölüm için nefesler tutuldu. Seyran'ın baba evine döndüğü yeni bölümde, Ferit derin bir üzüntüye boğulacak. Ferit'in eşi için çabalaması tüm izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Seyran'a 'Seni almadan gitmem' demesi fragmana damga vuran sahnelerden oldu. İşte Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı haberimizde!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Yalı Çapkını 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek.
Seyran'ın baba evine döndüğü yeni bölümde, Ferit'in eşi için çabalaması dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...
YALI ÇAPKINI'NDA SEYRAN'DAN BÜYÜK DERS! 'ŞİMDİ FERİT DÜŞÜNSÜN'
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisinde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide; Seyran'ın babasıyla birlikte yalıyı terk etmesi dikkat çekti.