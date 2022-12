Yalı Çapkını 15. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Ferit Seyran’ın arkasından zırıl zırıl ağlıyor! Artık bu işin dönüşü yok! Ferit intihar mı edecek?

Yalı Çapkını'nda her geçen hafta heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 15. bölüm için nefesler tutuldu. Seyran'ın baba evine döndüğü yeni bölümde, Ferit derin bir üzüntüye boğulacak. Ferit'in eşi için çabalaması tüm izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Seyran'a 'Seni almadan gitmem' demesi fragmana damga vuran sahnelerden oldu. İşte Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı haberimizde!