Yalı Çapkını 9. bölüm CANLI İZLE 📺 18 Kasım Yalı Çapkını 9. Bölüm STAR TV Youtube FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE! 9. bölümde neler yaşanacak?

STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!