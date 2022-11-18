Narin Çakırbeyli'yi bulan Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Damadına kaçan kaynana 'yok artık' dedirtti! "3 çocuğumla eski eşime kaçtı"
Narin Çakırbeyli'yi bulan Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Damadına kaçan kaynana şaşkına çevirdi, 'Yok artık' dedirtti. "Annem, 3 çocuğumla eski eşime kaçtı" diyen Narin Çakırbeyli herkesi şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz anlar yaşandı. Narin Çakırbeyli'nin annesi hakkında söyledikleri 'yok artık' dedirtti. İşte ekranlara damga vuran olay..
18.11.2022 12:55 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:08
"3 ÇOCUĞUMLA ESKİ EŞİME KAÇTI"
Narin Çakırbeyli'yi bulan Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Damadına kaçan kaynana 'yok artık' dedirtti!
ATV canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında şaşkına çeviren anlar yaşandı.
Damadına kaçan kaynana - Video
Programa katılan Rıfat Bey, eşi Narin Çakırbeyli'den bir süredir haber alamıyordu. Müge Anlı'dan yardım istemek için canlı yayına çıktı. Rıfat Bey, eşi Narin Hanım ile canlı yayında yüzleşti.