Kantarın topuzu kaçtı Kazım'ın intikamı acı olacak! Ferit Seyran'a yardım edecek mi? İzleyicinin iki gözü iki çeşme! Yalı Çapkını 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
YALI ÇAPKINI 10.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 10. bölümde yaşanacaklar...
19.11.2022 10:01 - Son Güncelleme: 19.11.2022 10:01
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler arama motorlarında hız kazandı. 18 Kasım'da 9. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım istedi. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yaptı. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirdiler ancak sonu kötü bitti. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 9. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 18 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.