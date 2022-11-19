Kantarın topuzu kaçtı Kazım’ın intikamı acı olacak! Ferit Seyran’a yardım edecek mi? İzleyicinin iki gözü iki çeşme! Yalı Çapkını 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını hakkında gelişmeler arama motorlarında hız kazandı. 18 Kasım'da 9. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım istedi. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yaptı. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirdiler ancak sonu kötü bitti. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 9. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!