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Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa'nın ilk eşi ise bakın kimmiş! "Dede, torun birbirine çekmişler.."

Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma günü ekranlarda yer alacak diziyi hayranları iple çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından 6. bölümde neler olacağı en sık aratılanlar arasında uyer aldı. Ferit yine maçoluğundan kurtulamayarak Seyran'ı kıskanmaya devam ediyor. Halis Ağa ve Hattuç Hala cephesinde de işler iyice karıştı. İşte Yalı Çapkını 6. bölümde olacaklar...

takvim.com.tr
26.10.2022 11:44 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:33
Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa’nın ilk eşi ise bakın kimmiş! Dede, torun birbirine çekmişler..

Yalı Çapknı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

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Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa’nın ilk eşi ise bakın kimmiş! Dede, torun birbirine çekmişler..

Ferit'in Seyrana karşı olan kıskançlığı tüm hızıyla devam ederken ikili kendi aralarında yeni anlaşma yaptı.

Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa’nın ilk eşi ise bakın kimmiş! Dede, torun birbirine çekmişler..

Bundan sonra Pelin ve Yusuf'u hayatlarından çıkaracaklarına dair birrbirlerine söz verdiler. Seyran'ın Pelin varsa Yusuf'ta var demesi Ferit'in gözünü korkuttu.

Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa’nın ilk eşi ise bakın kimmiş! Dede, torun birbirine çekmişler..

Pelin'in Seyran'ın üzerine gitmesi üzerine Seyran'ın ablası Suna kardeşini korumak için Pelin'i tuvalette sıkıştırır. 'Seyran'ın olmayabilir ama benim ruhum varoş' diyerek Pelin'e haddini bildiren Suna izleyici tarafından lşimdiden alkış topladı.

Yalı Çapkını 6. bölümde birbirinin boğazına yapıştı! Ferit çocuk konusunda kararlı! Halis Ağa’nın ilk eşi ise bakın kimmiş! Dede, torun birbirine çekmişler..

Fuat ve Suna arasındaki yakınlaşma ise 6. bölümde giderek artıyor. Fuat'ın evli olmasına rağmen Suna'dan çocuğunun olacağı tahmin ediliyor.

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