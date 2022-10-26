Seyran’la Ferit’in bahtı yaver gidiyor dolu dizgin AŞK kapıda! Pelin’in ihanetini duyan kendine gelemeyecek! Yalı Çapkını 6. bölüm adeta ateşten gömlek!

Yalı Çapkını dizisi hakkında heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölüm fotoğrafları geldi. 6. bölüm 2. fragmanının yayınlanması da heyecanı artırdı. Yeni bölümde Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Seyran Ferit'e, "Ben Yusuf'la görüşemezsem, sen de Pelin'le görüşemezsin" diyor. İşte kıskançlık, aldatma, ihtiras dolu bölümle ilgili detaylar...