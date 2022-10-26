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Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda'da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Dün Doya Doya Moda yarışmasında şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Zeynep Damla'nın kendisini tahrik etmesi üzerine üzerine yürüdü.

takvim.com.tr
26.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 26.10.2022 11:05
Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda’da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Doya Doya moda yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün meydana gelen yarışmada Zeynep Damla'ya önce sprey fırlattı sonra da üzerine yürüdü. Zeynep'in şiddet göstermesinin ardından o anlar izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte televizyon tarihinde görülmemiş o anlar...

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Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda’da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Soyunma odasında saçlarını yaptıran Zeynep'e Damla'dan 'aynı anda saçlarını ve makyajını yaptıramazsın' çıkışı gelince ikili kavga etmeye başladı.

Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda’da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Damla'nın Zeynep'in çocuklarına hakaret ve küfür etmesi üzerine Zeynep daha fazla dayanamayarak Damlay'a sprey fırlattı ve üzerine yürüdü.

Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda’da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Zeynep'i Damla'nın üzerinden zar zor alan yarışmacıalr ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda’da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..

Damla yayına çıkarılamayarak diskalifiye edildi.

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