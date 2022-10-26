Zeynep ve Damla saç başa giriştiler! Televizyon tarihinde görülmedi! Doya Doya Moda'da kızlar birbirine girdi! O yarışmacı diskalifiye..
Dün Doya Doya Moda yarışmasında şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Zeynep Damla'nın kendisini tahrik etmesi üzerine üzerine yürüdü.
26.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 26.10.2022 11:05
Doya Doya moda yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün meydana gelen yarışmada Zeynep Damla'ya önce sprey fırlattı sonra da üzerine yürüdü. Zeynep'in şiddet göstermesinin ardından o anlar izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte televizyon tarihinde görülmemiş o anlar...