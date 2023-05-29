Vav TV İzle
Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ''Namus meselesi başka mesele'' Seyran ölüyor

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ''Namus meselesi başka mesele'' Seyran ölüyor

Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, heyecan dolu hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanarak izleyicilere sunuluyor. Son bölümde yaşanan özel sahnelerle adından söz ettiren dizi, seyircileri finale doğru taşıyor. Bu nedenle, 34. bölümü izleyenler tarafından merakla araştırılan soru ise Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve 35. bölümde neler olacağıdır.

29.05.2023 23:40 - Son Güncelleme: 29.05.2023 23:48
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi... YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin 34. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri bu kez 35. bölüme odaklandı. Bu noktada internet arama motolarında ''Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ferit ve Seyran'ın yatak odası sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle Pelin'in o anlara şahit olması herkesi şoke etti. Peki 35. bölümde neler olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi... YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Fragmana ''Namus meselesi başka mesele, babası olarak temizlemek senin boynunun borcu'' sözleri damga vurdu. Fragmanı izleyenler sosyal medyada ''Seyran ölüyor'' yorumu yaptı.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi... YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 35. bölümüyle 2 Haziran 2023 Cuma günü Star'da ekrana gelecek.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi... YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM ÖZETİ

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ateşli yatak sahnesi... YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır.

SON DAKİKA