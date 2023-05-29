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Haberler Televizyon Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: "Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi"

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: "Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi"

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil artık cezaevinde! Sevgi Demirci ile çocuklarının kaybının araştırılmasıyla başlanan olay 5 kişilik cinayetin ortaya çıkmasıyla son buldu. Müge Anlı cinayetler zincirini çözerken peş peşe itiraflar kan dondurdu. ATV canlı yayınına çıkan Ömer Yurdakul'un anlattıkları kafa karıştırırken gerçeklerin bambaşka olduğu gün yüzüne çıktı. Müge Anlı, "Ayrıntılar inanılır gibi değil, korku evi gibi" dedi.

takvim.com.tr
29.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 29.05.2023 10:56
Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anl, "Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi" dedi.

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Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi

5 kişinin cinayete kurban gittiği olayda 5 kişi cezaevine girdi.

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi

Müge Anlı ATV canlı yayınında kan donduran cinayetlerin detaylarını anlattı.

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi

"Ömer, Sevgi'yi sevgilisi Ünal'a sarılırken arkadan sarılarak kabloyla boğmuş. Annesinin boğulduğunu gören Rümeysa'yı da arkada görgü tanığı kalmasın diye öldürmüş."

Müge Anlı cinayetler zincirini aydınlattı 5 katil cezaevinde! Gerçekler bambaşka çıktı Müge Anlı: Ayrıntılar inanılır gibi değil korku evi gibi

SERİ CİNAYETLERİN SON HALKASIYLA ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER

Seri cinayetlerin son halkası olan Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve sevgilisi Erdoğan Polat ilk öldürülen isimlerdi. Ömer ve Ünal Yurdakul'un işlediği cinayetler zinciri kan dondurdu.

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