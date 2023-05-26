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Dilek'siz kalan Gönül Dağı'nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan'dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Ciritçi ve Elif...

Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Yerine kimseyi yakıştırmayan izleyiciler bu kez de 2 ayrılıkla yıkılacak. O oyuncular için yol göründü! İşte detaylar...

26.05.2023 13:46 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:46
Dilek’siz kalan Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Abdullah dede ve Elif...

Gönül Dağı'nda yaprak dökümü devam ediyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 99. bölümüyle Cumartesi izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm merakla beklenirken fragmanı izleyenler şoke oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilek’siz kalan Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Abdullah dede ve Elif...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Gönül Dağı 99. bölümüyle 27 Mayıs'ta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Dilek’siz kalan Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Abdullah dede ve Elif...

GÖNÜL DAĞI 99. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır?

Dilek’siz kalan Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Abdullah dede ve Elif...

Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir?

Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır?

Dilek’siz kalan Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan’dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Abdullah dede ve Elif...

Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır?

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