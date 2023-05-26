Dilek'siz kalan Gönül Dağı'nda 1 değil tam 2 ayrılık birden! Gülsim Ali İlhan'dan sonra o da gitti! Taner, Asuman derken Ciritçi ve Elif...
Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı. Yerine kimseyi yakıştırmayan izleyiciler bu kez de 2 ayrılıkla yıkılacak. O oyuncular için yol göründü! İşte detaylar...
26.05.2023 13:46 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:46
Gönül Dağı'nda yaprak dökümü devam ediyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 99. bölümüyle Cumartesi izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm merakla beklenirken fragmanı izleyenler şoke oldu.