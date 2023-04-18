Yalı Çapkını 29. bölüm özeti | Ferit savaşa giriyor, Kazım ağa nakavt! Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek' demişti! Sultan ve Pelin diziden ayrılacak mı?
Yalı Çapkını dizisinin 29. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Karımın Adını Ağzına Almayacaksın!'' sözleri damga vurdu. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki dizi yeni bölümüyle çok konuşulacak. İşte yeni bölümde olacaklar...
18.04.2023 18:15 - Son Güncelleme: 18.04.2023 19:08
Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit Seyran için savaşıyor. Kazım ağaya günün gösteren Halis ağa herkesi şoke ediyor. Peki Yalı Çapkını 29. bölümünde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 29. bölüm özeti.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 29. bölümüyle 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
AÇ KÖPEKLER KIZI SATTINIZ!
Seyran'ın Suna'ya, Ferit'in Abidin'e sarıldığı sahneler ise Yalı Çapkını fragmanında görüşlmeye değer en özel sahne oldu.