Ali Atasever evinin fırınında yakıldı mı? Yürek yakan detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! Yediği baba dayağını gözyaşlarıyla anlattı!
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Ali Atasever olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ali Atasever'in teyzesi Hatice Altay, yeğenin fırında yakıldığı iddiasına dair detayları anlatırken Sait Atasever ile ilgili söyledikleriyle şoke etti. Hatice Altay'ın oğlu Ali Altay ise kuzeninin yediği baba dayağını gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...
45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, Ali Atasever'in zihinsel engelli olduğunu ve mahkeme kararıyla vasisinin kendisinde olduğunu söyledi. Oğlunun eşinden 20 sene önce boşandığını belirten Sait Bey, "Beni ever dedi. Ben de buldum. Onu beğenmedi. Söz dinlemedi. Evden çıktı gitti" ifadelerini kullandı.
ALİ ATASEVER ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir. Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz' dedi. Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayıp dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonra Ali kaybolunca; onu sizin öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık" ifadelerini kullandı.
ESKİ EŞ KONUŞTU!
Ali Bey'in eski eşi Cemile Hanım'ın "Kayınpederim bana saldırdı. Hem de başka bir adamla beni odaya kilitledi" dediğini belirten Müge Anlı "Dilim söylemeye varmıyor ama sizin oğlunuzu ekmek fırınında yaktığınız söyleniyor" şeklinde konuştu.
"DEDEM YÜZÜNDEN SAĞLIĞINDAN OLDU"
Dünkü canlı yayında da kayıp Atasever'in yeğeni Emine Hanım, konuştu. Emine Hanım, dayısının çocukluğundan beri dedesinin şiddetine maruz kaldığını ve bu nedenle Ali Atasever'in sağlığından olduğunu söyledi.