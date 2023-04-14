2 evladını bırakıp 3 yaşındaki kızıyla kaçan Rabia Aker kaybında yeni gelişme! "Kadın cinayeti" dendi! Müge Anlı’da itiraf etti: “Korkuyorum...”
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rabia Aker dosyası damga vurdu. 29 yaşındaki Rabia Aker, 3 yaşındaki kızı Elif'i de yanına alarak 6 Nisan'da Mersin Silifke'den kayboldu. Bunun üzerine Rabia Aker'in eşi Oruç Aker Müge Anlı'dan yardım isteyerek eşinin Şenol Şahin isimli kişiyle kaçtığını anlattı. Telefona bağlanan bir kişi olayların aydınlanmasında yardımcı olurken ortaya çıkan detaylar şoke etti. 3 yaşındaki kayıp kızın babasının Şenol olduğu öne sürülürken Rabia'nın ise çalıştığı fabrikadaki şefiyle kaçtığı iddia edildi. Bugün ise bambaşka iddialar gündeme geldi. Rabia Aker'in yanında olduğu şefi ilk kez konuştu. İşte detaylar...
14.04.2023 13:17 - Son Güncelleme: 14.04.2023 13:43
Eşi Rabia Aker ve kızı Elif'i aramak için stüdyoya gelen Oruç Bey, eşinin geriye 2 çocuğunu bıraktığını söyledi.
İddiaların hedefindeki isim ise Oruç Bey'in arkadaşı Şenol Bey'di. Canlı yayına bağlanan bir tanık Rabia Aker'i, Şenol Bey'in kaçırdığını söyledi.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ ŞENOL BEY KONUŞTU
13 Nisan canlı yayına gelen Şenol Bey bir dönem Rabia Aker'le duygusal bir yakınlaşma yaşadıklarını ancak 3 yaşındaki Elif ile Rabia Aker'in şu anda yanında olmadıklarını söyledi.