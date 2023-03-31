YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Pelin gizlice...

Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak merakla araştırılmaya başlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi her bölümüyle beğenilerek izleniyor. Son bölümde heyecan doruklara ulaştı. Pelin - Zerrin ve Seyran - Ferit cephesinde sular durulmuyor. Peki yeni bölümde neler olacak?