Müge Anlı Palu ailesi davasında son dakika kararını duyunca: "Vah gidene" Tuncer Ustael cezaevinden çıktı mı? Yaşananlar kan dondurmuştu
Müge Anlı Palu ailesi davasında son dakika kararını duyunca şoke oldu, "Vah gidene" demeden geçmedi. Suç makinesi Tuncer Ustael cezaevinden çıktı mı? Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın başına gelenler kan dondurmuştu...2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
31.03.2023 10:54 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:25
TUNCER USTAEL CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?
Müge Anlı Palu ailesi davasında son dakika kararını duyunca şoke oldu.Yaşananlar kan dondurmuştu...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
2008 yılında Kocaeli'nden kaybolmuşlardı... 21 Aralık 2018'de Müge Anlı'ya çıktılar ve tüm düğüm çözüldü.