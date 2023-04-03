Nihat Hatipoğlu'nda kahreden soru! 8 yaşındaki Almina 'babam bizi bırakıp gitti' dedi gözyaşları içinde kaldı o soru herkesi duygulandırdı

Küçük kızın ağlamasına çok üzülen Hatipoğlu, Almina'ya "Baban çok yanlış bir yolda. Senin gibi cici bir kızı, annen gibi hanımefendi birini niye bırakır gider? Baban büyük bir hata işlemiş. Allah onu affetsin. Kız çocukları babaya çok düşkündür. Umarım babası akıllanır, Almina'nın yanına geri döner. Hiçbir babanın bunu çocuklarına yapmaya hakkı yok. Bu yaşlar çocukların anneye babaya en muhtaç olduğu yaşlardır. İnşallah baban bu yayını izler yaptığı hatadan geri döner. Her şey inşallah senin için çok güzel olsun Almina" diyerek küçük kızın hem sorusunu yanıtladı, hem de gözyaşları dindirdi.