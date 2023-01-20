YALI ÇAPKINI 19.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Umutları alaşağı edecek ayrılık! Ferit Seyran'a sağ gösterip sol vuracak! Ortalık yıkılıyor! Trajik son...
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Hal böyle olunca 19. bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 19. bölümde yaşanacaklar...
20.01.2023 22:44 - Son Güncelleme: 20.01.2023 22:44
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. 20 Ocak'ta 18. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde, Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 19. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 19. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!