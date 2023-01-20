YALI ÇAPKINI 19.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Umutları alaşağı edecek ayrılık! Ferit Seyran’a sağ gösterip sol vuracak! Ortalık yıkılıyor! Trajik son...

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. 20 Ocak'ta 18. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde, Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 19. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 19. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!