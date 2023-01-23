Hakkında ’öldü’ iddiaları ortaya atılan Sinan Sardoğan: ’’Barışmak istedim ama...’’ Cinsel içerikli mesaj itirafıyla Müge Anlı’yı çıldırtmıştı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayında program boyunca dikkat çeken detayları haberimizde derledik. Halen ölü ve ya sağ bulunamayan Arife Gökçe'ye ne olduğu merak edilirken, şüpheli Sinan Sardoğan'ın tutuklu kaldığı cezaevinde öldüğü iddia edilmişti. İddialar üzerinde açıklama gelmiş ve Sardoğan'ın ölmediği, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.