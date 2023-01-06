YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sultan ve Ferit iyice gemiyi azıya aldı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları ilgi ile izlenmeye devam ediyor. 16. bölümde Sultan ve Ferit sahneleri çok konuşuldu. Seyran'ın durumu fark etmesi ile Sultan panikledi. Öte yandan Orhan ve İfakat'ın yasak aşkı gün yüzüne çıkmaya başladı. Ferit, babasını İfakat ile yakalayınca şoke oldu. Peki Yalı Çapkını 17. bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI...