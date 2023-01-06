Müge Anlı'daki sapık Sinan'dan itiraf! O sözlerin ardından Müge Anlı sansürsüz yayınladı: Son dakika: "Evlenmek istedim vermeyince..."
Müge Anlı'daki sapık Sinan'dan itiraf! O sözlerin ardından Müge Anlı sansürsüz yayınladı. ATV canlı yayınında nefes kesen anlar yaşandı. Günlerdir Türkiye'yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan'ın itirafı herkesi şaşkına çevirirdi. Olay itiraf yalnızca Arife Gökçe'yi değil onun kardeşi Hamide ve Hamide Hanım'ın kızıyla da ilgiliydi. Ardından Müge Anlı, Sinan'ın yanında kalan yakın arkadaşı Kadir'in kardeşiyle ilgili de benzer bir iddia olduğunu ifade edince Sinan Sardoğan her zamanki gibi 'hayır, öyle bir şey yok' dedi. Ancak çileden çıkan Müge Anlı sansürsüz bir şekilde o konuşmaları yayınlayınca gerçek gün yüzüne çıktı. Yaşananların ardından Sinan ise hala 'hayır' demekle yetindi. İşte detaylar ve Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın itirafı...
"EVLENMEK İSTEDİM VERMEYİNCE..."
Müge Anlı'daki sapık Sinan'dan itiraf! O sözlerin ardından Müge Anlı sansürsüz yayınladı.
Müge Anlı 'bacaklarıma bakma sana bir uçarım' demişti... Sapık Sinan Sardoğan 6 Ocak 2023 Perşembe günü ATV canlı yayınında açıklamalarıyla yine olay yarattı.
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybıyla ilgili sapık olduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarmaya devam ediyor.
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Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.