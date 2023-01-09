SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI? Son dakika: Müge Anlı'da, sapık Sinan itiraf etti mi? Sinan Sardoğan olayı nedir? Arife Gökçe bulundu mu?

Küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürülen görüntülerde Sardoğan yine muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bırakıyor. "Arife Gökçe nerede?" sorusuna Sinan Sardoğan, "bilmiyorum" diye cevap veriyor.

TUTUKLANDI

Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.