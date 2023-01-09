SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI? Son dakika: Müge Anlı'da, sapık Sinan itiraf etti mi? Sinan Sardoğan olayı nedir? Arife Gökçe bulundu mu?
Müge Anlı Sinan tutuklandı mı, itiraf mı etti, Arife Gökçe bulundu mu soruları gündemde yer alıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olaya ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Arife Gökçe'nin kaybında şüpheler Sinan Sardoğan'ın üzerindeyken flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar.
SON DAKİKA TUTUKLANDI! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe hala bulunamazken tüm şüpheler Sinan Sordoğan üzerinde toplandı. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Gökçe'ye de mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın programdaki akıl almaz cevapları Müge Anlı dahil herkesi çileden çıkarttı. Sinan Sardoğan'ın Hamide Gökçe'den önce kızına musallat olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında ses kaydını yayınladı. Peki SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI? Müge Anlı Sinan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Sardoğan olayı nedir? Müge Anlı Sinan yakalandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan itiraf etti mi? İşte son dakika gelişmeler...
SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI?
Son dakika... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan gözaltına alındı.
Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde polis ekipleri Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek gözaltı kararını tebliğ ediyor ve üst araması yapıyor.. Ardından Sinan Sardoğan'ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görülüyor.
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel istismar öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürülen görüntülerde Sardoğan yine muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bırakıyor. "Arife Gökçe nerede?" sorusuna Sinan Sardoğan, "bilmiyorum" diye cevap veriyor.
TUTUKLANDI
Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN OLAYI NEDİR?
17 Aralık'ta Tokat'ta kaybolan Arife Gökçe halen bulunamadı. Ancak olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Köydeki neredeyse tüm yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli konumunda yer alıyor.