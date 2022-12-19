Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran tam aşka geliyor derken Ferit gitti...
Star'ın Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle dizi severleri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide psikoloğa giden ismin Ferit olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hikayesi gerçek dizinin her bölümü yoğun ilgi görüyor. Gözler şimdi 14. bölümde. Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yalı Çapkını 13. bölümün sona ermesinin ardından gözler hemen 14. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Seyran Ferit'i öptü. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Bu noktada 'Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusu gündeme geldi. Seyran tam aşka geliyor derken Ferit gitti..
YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı az önce paylaşıldı. Star TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını 14. bölümüyle 24 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak. İşte 14. bölüm fragmanı:
Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Seyran onu durdurmayı başaracak mı?
https://www.takvim.com.tr/televizyon/2022/12/16/kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-beni-birakip-nereye-boyle-abdullah-alev-aski