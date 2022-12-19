Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran tam aşka geliyor derken Ferit gitti...

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

Seyran onu durdurmayı başaracak mı?

https://www.takvim.com.tr/televizyon/2022/12/16/kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-kizilcik-serbeti-9-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-beni-birakip-nereye-boyle-abdullah-alev-aski