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Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran tam aşka geliyor derken Ferit gitti...

Star'ın Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle dizi severleri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide psikoloğa giden ismin Ferit olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hikayesi gerçek dizinin her bölümü yoğun ilgi görüyor. Gözler şimdi 14. bölümde. Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Yalı Çapkını 14. bölümde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

19.12.2022 21:10 - Son Güncelleme: 19.12.2022 21:19
Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 13. bölümün sona ermesinin ardından gözler hemen 14. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde Seyran Ferit'i öptü. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Bu noktada 'Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusu gündeme geldi. Seyran tam aşka geliyor derken Ferit gitti..

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Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı az önce paylaşıldı. Star TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Yalı Çapkını 14. bölümüyle 24 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak. İşte 14. bölüm fragmanı:

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur.

Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

Seyran onu durdurmayı başaracak mı?

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Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan... Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizide yeni ve genç oyuncuların yanı sıra Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Emre Altuğ, İrem Altuğ gibi başarılı isimler yer alıyor.

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