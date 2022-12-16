Yalı Çapkını bakın kimin hikayesi çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun ’Gerçek’ dediği dizi meğer onun hayatını anlatıyormuş! ’13 yaşında ablam yerine... ’

13. bölüme kadar ilgi ile takip edilen Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri her Cuma saat 20:00'da Star'da yayınlanıyor. Hikayesinin gerçek olduğunun açıklanmasının ardından daha bir ilgi uyandıran dizi hakkında flaş gelişmeler yaşandı.