Yalı Çapkını bakın kimin hikayesi çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek' dediği dizi meğer onun hayatını anlatıyormuş! '13 yaşında ablam yerine... '
Çağkını 13. bölümü 16 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanacak. Star'ın reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ferit pılısını pırtısını topladı yurt dışına gitmek için havaalanının yolunu tuttu. Durumu haber alan Seyran ise Ferit'in yanına giderek ağladı ve 'gitme' dedi. Aniden Ferit'in dudağına yapışan Seyran seyirciyi şaşırttı. İkilinin arasında aşk filizlenmeye başlarken Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'hikayesi gerçek' dediği dizi hakkında flaş bir açıklama geldi. Fenomen dizide kimin hikayesinin anlatıldığı açığa çıktı. Yalı Çapkını dizisinde de kimin hayatının anlatıldığı büyük merak konusuydu. İşte detaylar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat yer alıyor.
13. bölüme kadar ilgi ile takip edilen Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri her Cuma saat 20:00'da Star'da yayınlanıyor. Hikayesinin gerçek olduğunun açıklanmasının ardından daha bir ilgi uyandıran dizi hakkında flaş gelişmeler yaşandı.
YALI ÇAPKINI DİZİSİYLE İLGİLİ GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde de kimin hayatının anlatıldığı büyük merak konusuydu.
Çekimleri İstanbul'da devam eden Yalı Çapkını dizisinde, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu edinmekte.