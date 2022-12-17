'Sen neymişsin' Ferit'in yasak aşkı... Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı İrem Altuğ bacaklarını açarak poz verdi! 'İki kocamla birlikte yaşıyoruz' demişti!
Star TV'nin taze dizisi Yalı Çapkını hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizide hizmetçi rolüyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu İrem Altuğ dizi severlerin merceği altına girdi.
17.12.2022 11:45 - Son Güncelleme: 17.12.2022 11:45
Yalı Çapkını dizisinde hizmetçi Sultan rolüyle karşımıza çıkan İrem Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Star'ın fenomen dizisinde Ferit'in gizli aşkı Sultan karakterine hayat veren Altuğ, oyunculuğu kadar İnstagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü ismin sosyal medyadaki halleri izleyicileri şaşırttı. Özellikle bacaklarını açarak bacaklarını açarak verdiği poz çok konuşuldu.
Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer alan 42 yaşındaki İrem Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.
Çekiciliği ve yaşını hiç göstermeyen pozlarıyla beğeni toplayan Yalı Çapkını'nın Sultanı'nı görenler tanımakta zorlandı.