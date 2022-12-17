’Sen neymişsin’ Ferit’in yasak aşkı... Yalı Çapkını’nın hizmetçi Sultan’ı İrem Altuğ bacaklarını açarak poz verdi! ’İki kocamla birlikte yaşıyoruz’ demişti!

Yalı Çapkını dizisinde hizmetçi Sultan rolüyle karşımıza çıkan İrem Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Star'ın fenomen dizisinde Ferit'in gizli aşkı Sultan karakterine hayat veren Altuğ, oyunculuğu kadar İnstagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü ismin sosyal medyadaki halleri izleyicileri şaşırttı. Özellikle bacaklarını açarak bacaklarını açarak verdiği poz çok konuşuldu.